Чем погружной блендер лучше стационарного: что выбрать для кухни

Выбирая между погружным и стационарным блендером, важно учитывать различные факторы, которые могут повлиять на производительность смешивания и общую функциональность. UAportal подготовил обзор этих двух приборов.

Качество лезвий

Погружные блендеры обычно имеют более короткие и прочные лезвия, которые способны эффективно измельчать твердые ингредиенты. И наоборот, стационарные обычно оснащены более крупными и прочными лезвиями, что делает их пригодными для обработки большего количества ингредиентов за один раз.

Мощность и объем

Погружные блендеры подходят для смешивания меньшего количества ингредиентов непосредственно в кастрюле или сковороде, идеально подходят для разовых порций или небольших партий. В отличие от них, стационарные модели имеют более крупные кувшины, которые вмещают большее количество ингредиентов. Это делает их подходящими для семейных обедов или встреч.

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Универсальность и насадки

Погружные блендеры часто поставляются с насадками-венчиками и измельчителями, что расширяет их возможности, выходя за рамки простого смешивания. Стационарные модели также предлагают дополнительные насадки, такие как наборы для переработки продуктов и приготовления смузи, расширяющие спектр их функций.

Настройка мощности и скорости

Погружные блендеры обычно имеют меньшие двигатели и меньше вариантов скорости, чем стационарные модели. Более мощные двигатели и разнообразные скорости подходят для работы с более широким спектром ингредиентов. Выбор между ними зависит от того, что является приоритетом – точность и контроль над консистенцией смеси или простота и удобство в использовании.

Легкость очистки

Погружные блендеры известны своим удобным процессом очистки, часто они легко разбираются и моются, а некоторые детали можно мыть в посудомоечной машине. В отличие от них, стационарные с их большими чашами и более сложными базовыми блоками могут потребовать больше времени для чистки.

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