Какой коврик для выпечки вам подойдет: варианты
Для чего я использую коврики?
- для выпечки (сдобы, теста)
- для раскатки теста
- при заморозке изделий
- при сушке и стабилизации мармелада, маршмеллоу
- для изомальта, шоколада…
Как видите, это незаменимый помощник?
Какими ковриками пользуюсь я?
- силиконовый армированный (то есть, который прошит фибриновой нитью внутри) или силиконовый без прошивки нитью- для бисквитов- дрожжевого теста- макарон- кексов- стабилизации мармелада
- силиконовый перфорированный (в мелкую сетку)- для песочного теста (печенья, хрустящих основ для муссовых тортов, тартов)- для заварного теста (профитроли, эклеры)- для слоёного теста
- тефлоновый- для макарон- для бисквитов- для дрожжевой выпечки
- силиконовый с низкими бортиками - в основном для бисквитов (таких как японский)
В чём разница?
Все эти коврики:- выдерживают низкие и высокие температуры (от -40 до +300 С)- не требуют дополнительной смазки- равномерно распределяют температуру по поверхности, что даёт возможность выпечке равномерно пропекаться- служат для того, чтобы к поверхности не прилипали изделия- легко моются и хранятсяИз силиконовых ковриков я всё же рекомендую остановиться на прошитом нитью (армированном), так как он более прочный и благодаря нити равномернее прогревается внутри.
А так же рекомендую приобрести перфорированный. Он прекрасно служит для определенного вида теста, даёт возможность циркуляции воздуха, таким образом десерты лучше и равномернее пропекаются. Тефлоновый сейчас мой любимый для макарончиков.