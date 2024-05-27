Чем подкармливать морковь, чтобы она выросла большой и сладкой

Как подкармливать морковь, чтобы она росла крупной и сладкой

Морковь – это не только вкусный овощ, но и источник полезных витаминов и микроэлементов. Чтобы получить богатый урожай больших и сладких корнеплодов, важно знать, когда и чем подкармливать морковь. Опытные огородники щедро делятся своими секретами и рецептами, которые помогут вам вырастить чудесную морковь даже в самый неплодородный год.

Следуя этим простым советам и рецептам с сайта ТСН, вы сможете вырастить богатый урожай большой, сладкой и полезной моркови!

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Когда подкармливать морковь?

Для интенсивного роста и формирования больших и сладких корнеплодов моркови необходимы следующие элементы: азот, калий, бор и фосфор. Их можно получить из готовых комплексных удобрений или приготовить собственноручно из органических компонентов. Большинство опытных овощеводов выбирают органические удобрения, ведь они экологически чистые, безопасные для почвы и не влияют на вкусовые качества овощей.

Схема подкормки моркови:

Первая подкормка: во время сева.

во время сева. Вторая подкормка: после появления первой лестницы.

после появления первой лестницы. Третья подкормка: через 2 недели после второй подкормки.

через 2 недели после второй подкормки. Четвертая подкормка: за 10 дней до уборки урожая.

Чем подкармливать морковь после всходов?

Первая подкормка:

Когда: через 2 недели после появления всходов, когда на моркови будет 3-4 листика.

Чем: Зола можно использовать как в сухом виде, так и в виде раствора. Для приготовления раствора 100 г золы разведите в 10 л воды, настаивайте 10 часов, затем полейте раствором проростков под корень. Йод: 20 капель йода разведите в 10 л воды, полейте раствором грядки с морковью в междурядье. Куриный помет: 1 часть свежего куриного помета разведите в 10 частях воды, дайте настояться 10-12 часов, чтобы выветрился аммиак. Затем 1 часть полученного раствора разведите в 10 частях воды, настаивайте еще 12 часов и полейте морковь в междурядье. Настой из сорняков: 2 части свежих сорняков (крапива, одуванчик, лопух, полынь) измельчите, залейте 3 частями воды, настаивайте 3 дня на солнце, периодически помешивая. Когда жидкость перестанет пениться, разведите ее с водой в пропорции 1:10 и полейте морковь.



Помните:

Перед поливом почву хорошо увлажнить.

Не рекомендуется поливать морковь холодной водой.

Не перекармливайте растения, соблюдайте рекомендованную дозировку удобрений.

Регулярно пропалывайте грядки и удаляйте сорняки.

Разрыхляйте почву после полива.

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