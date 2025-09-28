Чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце: ученые шокировали открытием

Эксперт по космической погоде и основатель Space Weather News Бен Дэвидсон предостерегает: Земля оказалась в зоне катастрофического космического шторма, который в самом худшем сценарии может уничтожить до 90% человечества. По его словам, события могут разворачиваться в любой момент, а главная угроза происходит от Солнца.

В подкасте Matt Beall Limitless Дэвидсон объяснил, что солнечная "микроновая" способна спровоцировать смещение магнитных полюсов. Это, в свою очередь, приведет к климатическим катастрофам, цунами и глобальному вымиранию. Научные данные, по его словам, подтверждают возможность подобного сценария. Об этом пишет Wion.

Солнце действительно демонстрирует повышенную активность в последние годы, вероятность масштабной вспышки растет. Подобные события происходят примерно раз в 6 тысяч лет, а самые мощные – раз в 12 тысяч. Дэвидсон напоминает, что во время события Каррингтона в 1859 году солнечная буря вывела из строя телеграфные системы, повлекла за собой воспламенение проводов. Следующий шторм, по прогнозам, будет значительно разрушительнее и может случиться уже в ближайшие 10–25 лет.

Ситуацию усложняет то, что магнитное поле Земли ослабевает из-за изменений в движении расплавленного железа в ядре планеты. В случае масштабного геошторма последствия не ограничатся сбоями связи: могут остановиться энергосети, поставка воды, транспортировка продуктов и горючего, а системы экстренной помощи потеряют трудоспособность.

"Через три дня после такого удара на заправках не останется бензин, а полки магазинов опустеют", — предупреждает Дэвидсон. Он убежден, что процесс уже запущен: мы видим сбои в климатических системах и все больше экстремальных явлений.

В перспективе ближайшие десятилетия ученые также прогнозируют мегацунами, которое может затопить прибрежные зоны. Таким образом, наряду с глобальным потеплением человечество может столкнуться с угрозой от собственного Солнца.

