Быстрый рецепт хачапури

Этот рецепт позволит вам быстро приготовить хачапури, не тратя много времени, но сохраняя традиционный вкус.

Идеальный вариант для завтрака или перекуса.

Для теста:

• Кефир – 250 мл;

• Соль – 1 ч.л;

• Масло – 2 ст.л;

• Яйцо – 1 шт;

• Мука – 350 г;

• Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

• Сыр – 300 г;

• Яйцо – 1 шт;

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты теста и замесить.

2. Сыр натереть, добавить яйцо, перемешать.

3. Тесто раскатать, положить начинку, завернуть. Лишнее тесто убрать.

4. Жарить на сухой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Храните, и пусть аромат свежеиспеченных хачапуров заполонит ваш дом.