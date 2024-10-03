Быстрый рецепт хачапури
Этот рецепт позволит вам быстро приготовить хачапури, не тратя много времени, но сохраняя традиционный вкус.
Идеальный вариант для завтрака или перекуса.
Для теста:
• Кефир – 250 мл;
• Соль – 1 ч.л;
• Масло – 2 ст.л;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 350 г;
• Разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
• Сыр – 300 г;
• Яйцо – 1 шт;
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты теста и замесить.
2. Сыр натереть, добавить яйцо, перемешать.
3. Тесто раскатать, положить начинку, завернуть. Лишнее тесто убрать.
4. Жарить на сухой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Храните, и пусть аромат свежеиспеченных хачапуров заполонит ваш дом.