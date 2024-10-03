Швидкий рецепт хачапурі

Цей рецепт дозволить вам швидко приготувати хачапурі, не витрачаючи багато часу, але зберігаючи традиційний смак.

Ідеальний варіант для сніданку чи перекусу.

Для тіста:

• Кефір — 250 мл;

• Сіль — 1 ч.л;

• Олія — 2 ст.л;

• Яйце — 1 шт;

• Борошно — 350 г;

• Розпушувач — 1 ч.л.

Для начинки:

• Сир — 300 г;

• Яйце — 1 шт;

Спосіб приготування:

1. Змішати всі інгредієнти для тіста і замісити.

2. Сир натерти, додати яйце, перемішати.

3. Тісто розкачати, покласти начинку, загорнути. Зайве тісто прибрати.

4. Смажити на сухій сковороді до золотистого кольору з обох боків.

Зберігайте, і нехай аромат свіжоспечених хачапурі заполонить ваш дім.