Будут ли сильные магнитные бури во второй половине мая: прогноз на 15 дней

Сезон сверхмощных магнитных бурь, который длился всю прошлую неделю, похоже подошел к концу. В мае геомагнитных штормов красный уровень опасности уже не прогнозируется.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 17 мая возможен четырехбалльный геомагнитный шторм, который повторится 23 мая. Следующая магнитная буря силой в 4 балла ожидается 26 и 31 мая.

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15 мая буря снизится на 5 баллов, однако все еще будет опасна для метеозависимых и для людей с хроническими заболеваниями.

Магнитный бурый календарь

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых!

Как легче пережить магнитные бури

Вот несколько советов, которые помогут вам легче пережить магнитные бури:

До начала бури соблюдайте режим дня: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.

Взрослым рекомендуется спать 7-8 часов в день.

В этот период употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка.

Пейте много воды – она помогает выводить из организма токсины.

Избегайте употребления алкоголя и кофеина: эти вещества могут усугубить ваш сон и самочувствие.

Снизьте физические нагрузки, больше гуляйте по свежему воздуху.

В период геомагнитных бурь примите контрастный душ, сделайте массаж, почитайте книгу или послушайте успокаивающую музыку. Употребляйте успокаивающие травяные чаи: ромашка, мята, валериана.

Избегайте стрессовых ситуаций: не ссорьтесь с близкими, не смотрите новости и не читайте негативные события.

Если у вас есть хронические заболевания, примите лекарство, которое вам прописал врач. Помните: если вы чувствуете себя очень плохо, обратитесь к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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