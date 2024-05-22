Будет сиять, как новая: действенные методы очистки очень грязных кастрюль

Со временем любая кастрюля теряет свою чистоту и блеск, тускнея под нашествием жира, нагара и других загрязнений. Не спешите выбрасывать старый сосуд – с помощью простых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне, вы сможете вернуть ему сияние.

Один из таких рецептов поделился пользователь TikTok под ником @tavares_good_tips, продемонстрировав его эффективность на собственном опыте, пишет The Mirror. Этот метод требует только четырех ингредиентов:

Coca-Cola (200 мл)

Соль (1 чайная ложка)

Средство для мытья посуды (200 мл)

Вода (100 мл)

Приготовление:

Добавьте чайную ложку соли в бутылку Coca-Cola, плотно закройте ее и потрясите, чтобы соль растворилась. Будьте осторожны, ведь после добавления соли смесь может немного подняться. Перелейте раствор в емкость, добавьте столовую ложку соли и перемешайте. Добавьте 200 мл моющего средства и снова перемешайте. Влейте 100 мл воды и перемешайте еще раз. Перелейте готовый раствор в свободную бутылку и используйте его для мытья кастрюль, особенно алюминиевых.

Демонстрация:

В своем видео @tavares_good_tips показал, как с помощью этого средства можно очистить даже очень грязную кастрюлю с устаревшими загрязнениями. Нанеся немного раствора на губку для мытья посуды, он легко удалил всю грязь из кастрюли.

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Совет:

Для лучшего результата перед нанесением раствора замочите сильно загрязненные кастрюли в горячей воде на 10-15 минут.

Обратите внимание:

Этот метод не рекомендуется использовать для чистки тонких поверхностей, таких как тефлоновые или эмалированные кастрюли.

Всегда читайте инструкции по эксплуатации сосуда перед использованием любых чистящих средств.

Благодаря этому простому рецепту с TikTok вы сможете без проблем вернуть своим кастрюлям былую чистоту и сияние, сэкономив время и деньги.

Напомним, мы уже писали, как легко очистить кастрюлю или сковороду из нержавейки.

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