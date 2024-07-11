Будет 42 градуса: синоптики предупредили об адской жаре и сказали, когда наконец похолодает

Мощная жара в Украине не собирается уступать прохладе. Синоптики прогнозируют ее усиление до 42 градусов.

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что 12 июля сухая и жаркая погода прогнозируется в большинстве областей. Ночью ожидается 20-25°, днем – 35-39°.

Вас также заинтересует: Последствия будут катастрофическими: почему человечеству не удастся умерить глобальное потепление на планете

"На Одесщине, Николаевщине и Херсонской области местами чрезвычайная жара 40-41°. В западных областях переменная облачность, без осадков, только в Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза", — сообщили синоптики.

Карта погоды в Украине. Источник: Укргидрометцентр в facebook.com Карта погоды в Украине. Источник: Укргидрометцентр в facebook.com

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в пятницу, 12 июля, иногда жара усилится до 42 градусов. По ее словам, в южной части Украины ожидается от 37 до 42 градусов. В большинстве областей от 35 до 40 градусов.

Когда жара спадет?

"Мощный антициклон стоит упрямо и блокирует результативные визиты атлантической или любой другой влаги и свежести на территорию Украины. Но все так не будет... Осторожно прогнозирую - постепенное ослабление жары ожидается 20 июля", — добавила Диденко.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!