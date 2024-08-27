Бразильский лимонад: идеальный для жары
Это освежающий напиток идеально подойдет для жары.
Благодаря простоте приготовления и насыщенному вкусу он станет любимцем в вашей семье. Обещаю.
Ингредиенты:
• Лайм 3 шт.
• Вода 400 мл.
• Сгущенка 200 г.
• Лед
Способ приготовления:
1. Лайм порезать на 4 части, срезав дупки.
2. Поместить в блендер и добавить холодную воду.
3. Перебить блендером и процедить через сито.
4. Повернуть в емкость и перебить с добавлением сгущенки и льда.
5. Подавать сразу, потому что со временем лайм становится горьким.