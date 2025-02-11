Биологи раскрыли уникальную особенность птиц киви из Новой Зеландии.

Птица киви, являющаяся эндемиком Новой Зеландии, отличается уникальными особенностями: она не умеет летать, имеет ноздри на кончике клюва и откладывает яйца огромного размера. Киви ведут ночной образ жизни, что делает их встречи с людьми редкими.

К тому же, их численность постепенно уменьшается. Однако благодаря усилиям экологов идут активные меры по сохранению этого вида. О нем рассказывает Discover wildlife.

Название "киви" происходит от характерного пронзительного крика самцов, напоминающего "ки-ви, ки-ви". Эти звуки они используют, чтобы привлечь самок. Самки же издают более звонкие звуки.

Киви имеют грушевидную форму тела и размеры по сравнению с курицей. Наибольший вид – большой пятнистый киви – достигает 45 см в высоту и весит до 2,2 кг (самцы). Самки немного больше: около 50 см высотой и до 3 кг веса.

В природе встречается пять видов киви:

большой пятнистый,

окарыто,

бурый,

южный коричневый,

маленький пятнистый.

Благодаря усилиям природоохранников количество маленьких пятнистых и аккарито увеличивается. В то же время, популяции крупных пятнистых и южных коричневых киви быстро сокращаются, тогда как численность бурого остается стабильной.

По данным благотворительной организации Save the Kiwi, в мире осталось около 68 тысяч особей. Популяция уменьшается из-за хищников (горностаев, хорьков, собак, кошек) и потери природной среды.

Небольшие изолированные популяции также имеют более низкое генетическое разнообразие, что делает их уязвимыми к болезням и пожарам.

По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, наибольшую опасность для птенцов представляют горностаи, а для взрослых особей – собаки. Хореки и кошки также охотятся на киви.

Птенцы остаются уязвимыми, пока не достигнут веса примерно 1 кг, после чего становятся способными защищаться.

Киви населяют леса, кустарники, сельскохозяйственные угодья, песчаные дюны и мангровые заросли. Днем они прячутся в норах, дуплах деревьев или под густой растительностью, а ночью выходят на поиски пищи.

С наступлением темноты киви отправляются на поиски пищи, потребляя мелких беспозвоночных, опавших листьев и фруктов. Несмотря на очень маленькие глаза, птица ориентируется в темноте благодаря чувствительному обонянию. Он единственная птица в мире, имеющая внешние ноздри на кончике клюва.

Киви ходят почти бесшумно благодаря мясистым подушечкам на лапах. Они постукивают клювом по земле, погружая его в почву в поисках дождевых червей и личинок. Также используются лапы для разгребания земли и добывания пищи.

Ухаживание киви выглядит необычно: самец следует за самкой, издавая характерный звук и касаясь ее клювом. Если самка не заинтересована, она убегает, если заинтересована – пара может спариваться три и более раз за ночь.

Сезон размножения длится с июня по март, когда есть достаточно пищи. Киви обычно образуют моногамные пары, а самка откладывает одно яйцо в нору. Инкубация длится от 70 до 80 дней.

Птенец вылупляется с остаточным желточным мешком, который обеспечивает его питание в течение первых 10 дней. После этого оно начинает самостоятельно искать еду.

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Яйца киви непропорционально велики относительно размера тела птицы. В Книге рекордов Гиннеса отмечено, что южный коричневый киви откладывает самые большие яйца относительно своей массы. К примеру, самка весом 1,7 кг снесла яйцо массой 406 г, что составляет почти 25% ее веса.

Несмотря на значительный прогресс в сохранении этих птиц, их численность в Новой Зеландии продолжает уменьшаться. План восстановления популяции на 2018-2028 годы предусматривает увеличение численности киви до 100 000. Стратегия включает охрану природной среды, контроль за хищниками и программы разведения.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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