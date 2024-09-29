Биф Веллингтон и инжир фламбе: блюда для идеального свидания

Готовлюсь к свиданию, поэтому решил приготовить Биф Веллингтон и инжир фламбе

Биф Веллингтон:

-140г вырезка говяжья

-40г грибной дюксель

-20г чоризо

-блин со шпинатом

-бланшированные листья шпината

-300г слоеное бездрожжевое тесто

-пюре из пастернака

-соус на основе насыщенного бульона, деглейз после жарки мяса, красное вино, сливочное масло

Инжир Фламбе

-2шт инжира

-мед и апельсиновый сок,

-коньяк или ром

-заварной крем

-мороженое

-крамбл или орехи

порционный Веллингтон готовлю заранее. Обжариваю вырезку на высоком огне прямо до румяной корочки в конце соль перец и сливочное масло, розмарин и чеснок+коняк;

сливаю жир из сковороды, добавляю красное вино, насыщенный бульон, выпариваю, процеживаю, загущаю сливочным маслом;

готовлю дюксель из шампиньонов и вешенок с луком, охлаждаю, добавляю порубленную чоризо;

пастернак с начала отвариваю в воде, затем заливаю молоком, готовлю шелковистое пюре со сливочным маслом (вкусно добавить трюфель);

в кольцо диаметром 9 см кладу шпинатный блин, бланшированный шпинат по бокам, кусок вырезки, наверх дюксель, закрываю шпинатом. Охлаждаю.

Тесто чуть-чуть валкую, собираю изделие, смазываю яйцом и запекаю при температуре 190 градусов 15-17 мин, достаю и даю постоять еще 5-7 мин. Разрезаю, подаю.

Крем для десерта готовлю заранее: режу инжир, выбираю мороженое.

Фламбировать лучше сразу перед девушкой, чтобы больше ее поразить.

Важно выбрать легкое вино.

И не забыть о цветах.