Без соли и уксуса: самый простой метод естественного уничтожения сорняков раскрыли садоводы

Сорняки являются головной болью всех садоводов, заботящихся о своих растениях. Эти вредители уносят из почвы питательные вещества и влагу, мешают садовым культурам развивать корневую систему.

Издание Express опросило опытных садоводов об их методах борьбы с сорняками и вот что они посоветовали.

Мелисса Джей Уилл говорит, что делится советами, основанными на "научных фактах, а не на фольклоре".

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В частности, она обратила внимание на такие распространенные "народные методы" против сорняков как уксус, соль и пищевая сода. Эксперт заметила, что эти средства обычно уничтожают только листья сорняков.

"Они не вредят корням растения, поэтому навязчивые сорняки всегда отрастают снова", — сказала она. А по поводу уксуса, то, по ее словам, это средство токсично для растений и будет уничтожать не только сорняки, но и повредит всем садовым культурам.

Самодельное средство для уничтожения сорняков

Мелисса Джей Уилл использует метод пропаривания сорняков и удаления их остатков. С помощью отпаривателя вы сможете разрушить корни нежелательных в саду растений. Этот метод довольно эффективен против пырея.

"Домашняя пароочистительная машина предлагает простой способ уничтожить их с корнями без вредных химикатов. Это лучше делать на небольших участках, например на тротуарах, подъездах, внутренних двориках, кирпичной или каменной кладке. Это популярное средство для уничтожения сорняков среди фермеров", которые занимаются органическим производством", – сказала эксперт.

Пропаривать и выдергивать сорняки лучше после дождя, тогда почва будет влажной и рыхлой, что облегчит выдергивание корней.

После удаления сорняков она советует использовать полимерный песок, чтобы восполнить им пробелы в местах, где росли сорняки. Это также поможет замедлить или предотвратить рост сорняков в будущем.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как простая газета поможет истребить сорняки раз и навсегда.

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