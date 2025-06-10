Бесследно исчезли 6000 лет назад: на территории Южной Америки обнаружили следы загадочной популяции первых людей

Первые жители Южной Америки, как обнаружили ученые, принадлежали ранее неизвестной группе охотников и собирателей. Эта загадочная популяция исчезла бесследно, оставив ученым немало вопросов.

Исследователи выяснили, что около 6000 лет назад группа людей перешла на суходольный мост между Центральной Америкой и северной частью современной Колумбии. Они поселились на плато Богота, в частности в районе Чекуа, но не имеют генетической связи с более поздними американскими культурами, которые существовали за последние две тысячи лет. Об этом пишет IFLScience.

Как отметила соавтор исследования Андреа Касас-Варгас, полное исчезновение генетических следов столь ранней популяции — явление чрезвычайное, особенно для Южной Америки.

В ходе анализа ДНК 21 древнего человека, жившего на территории Чекуа в период от 6000 до 500 лет назад, ученые обнаружили генетический профиль, указывающий на происхождение южной ветви коренного населения Америки. Именно эти люди, по всей вероятности, первыми попали на континент с севера.

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Впрочем, генетический код этого населения исчезает примерно 2000 лет назад и больше не появляется ни в более поздних древних образцах, ни среди современных коренных народов. По мнению ученых, такое внезапное изменение может свидетельствовать о полном вытеснении или замене населения в районе Боготы.

Причины этого исчезновения остаются непонятными. Однако исследователи отметили, что этот период совпадает с появлением нового типа керамики, известного как Эрреранский комплекс, появившийся около трех тысяч лет назад. Это может указывать на волну миграции, которая принесла новую культуру и, вероятно, новое население.

Дополнительные исследования подтверждают гипотезу, что распространение земледелия и гончарства на территории Южной Америки стало возможным не из-за культурного обмена, а в результате значительных переселений, которые и вытеснили первобытных жителей.

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