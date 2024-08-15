Бегите из таких отношений: как понять, что вас используют

Иногда мы оказываемся в отношениях, где испытываем дискомфорт, но не можем понять причину. Легче отрицать реальность, списывая все на собственную неуверенность. Трудно ведь принять, что те, кому мы доверяем, лишь имитируют заботу, преследуя собственные интересы.

Психолог Илья Полуденный рассказал Wonderzine Украина, какие признаки токсических отношений с манипулятором.

Начальная идиллия

На работе часто возникают псевдодружественные отношения. Незаметно вы уже работаете по ночам над проектом "друга", оправдывающимся личными проблемами. После завершения проекта "дружба" исчезает, оставляя вас наедине с сомнениями. На самом деле вы стали жертвой манипулятора, который эксплуатирует людей для собственной выгоды.

Символические жесты

Манипуляторы делают мельчайшие знаки внимания, которые им ничего не стоят. К примеру, дарят сувенир из прошедшего путешествия, сопровождая романтической историей. Это делается для сотворения чувства обязательства. Вместо этого от вас ожидается эмоциональная поддержка, время и энергия.

Выборочное внимание

Общение происходит только по желанию манипулятора. Он игнорирует ваши сообщения, не находит для вас времени, но появляется, когда ему скучно или нужна помощь. Как только проблема решена, он снова исчезает. В ответ на ваши трудности вы услышите только формальное ободрение.

Отсутствие интереса

Несмотря на продолжительность отношений, манипулятор забывает о важных датах или событиях вашей жизни. Это демонстрирует отсутствие заинтересованности в более глубоком знакомстве. Такие люди сосредоточены только на себе и потенциальной выгоде от общения с вами.

Пренебрежение пределами

Манипуляторы перекладывают на вас свои проблемы, требуют помощи, даже когда вы заняты. Они используют вас для эмоциональной разрядки, игнорируя советы обратиться к специалисту. Могут ссужать вещи без возврата или забывать возвращать долги. Это свидетельствует о неуважении ваших личных границ.

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Односторонние усилия

Вы постоянно инициируете контакт, организуете встречи, подстраиваетесь под планы манипулятора. Но он не прилагает никаких усилий для поддержания отношений, поскольку его все устраивает.

Финансовая эксплуатация

Манипулятор регулярно "забывает" кошелек, заставляя вас оплачивать совместные развлечения. Ситуация повторяется, вызывая дискомфорт, но вы боитесь потерять "дружбу".

Рекомендации

Ключевым индикатором токсических отношений является чувство дискомфорта. Важно доверять собственным ощущениям. Часто проблема связана с размытыми личными границами. Некоторым людям сложно сказать "нет" из-за заниженной самооценки.

Существует два пути разрешения ситуации:

Использовать его для личностного роста, научившись отстаивать свои интересы. Избегать конфронтации, делая вид, что все хорошо.

Полезная тактика: не соглашайтесь по просьбе сразу, возьмите время на размышления. Это поможет принять взвешенное решение.

Помните: если вы боитесь потерять "друга" из-за отказа, подумайте, нужен ли вам человек, который не придет на помощь в трудную минуту.

Напомним, ранее мы рассказывали о восьми маркёрах, которые помогут распознать токсические отношения.

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