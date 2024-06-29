Банки не понадобятся: как сделать сухое персиковое варенье

Сухое варенье – это не просто лакомство, а настоящая художественная форма, уходящая корнями в многовековые кулинарные традиции Украины. Киев, издавна известный своими изысканными десертами, славился и рецептом сухого варенья, поражающего не только изящным вкусом, но и практичностью - ведь такие цукаты прекрасно хранятся без холодильника.

Сегодня предлагаем вам приготовить солнечные цукаты из персиков – настоящее летнее наслаждение, которое согреет вас в холодные дни. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

1 кг персиков

2 кг сахара

2 стакана воды

Сахарная пудра по вкусу

Приготовление:

Подготовим персики: Персики тщательно вымойте, а затем окуните на 2 минуты в кипяток. Это поможет легко снять шкурку. Твердые плоды можно очистить как картофель. Удалите косточки и нарежьте персики ломтиками или кубиками одинакового размера. Готовим сироп: В кастрюле соедините сахар и воду. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и варите сироп в течение 10 минут. Замачиваем персики: Залейте персики горячим сиропом и оставьте на 8 часов, чтобы они хорошо пропитались. Варим цукаты: Доведите персики в сиропе до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 10 минут. Дайте цукатам остыть в течение 8 часов. Повторите этот шаг 4-8 раз в зависимости от желаемой твердости цукатов. Обсушиваем: Переложите цукаты на решетку и оставьте на несколько часов, чтобы стекла лишняя жидкость. Подсушиваем: Выложите цукаты в один слой на противень, застеленный пергаментом. Подсушите их в духовке, разогретой до 40°C, на солнце или в электросушилке. Периодически переворачивайте цукаты и посыпайте сахарной пудрой или мелким сахаром. Храним: Готовые цукаты храните в плотно закрытых банках или контейнерах при комнатной температуре в течение нескольких месяцев.

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