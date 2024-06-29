Банки не знадобляться: як зробити сухого персикового варення

Сухе варення - це не просто ласощі, а справжня мистецька форма, що сягає корінням у багатовікові кулінарні традиції України. Київ, здавна відомий своїми вишуканими десертами, славився й рецептом сухого варення, яке вражає не лише витонченим смаком, але й практичністю - адже такі цукати чудово зберігаються без холодильника.

Сьогодні пропонуємо вам приготувати сонячні цукати з персиків - справжню літню насолоду, яка зігріє вас у холодні дні. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

1 кг персиків

2 кг цукру

2 склянки води

Цукрова пудра за смаком

Приготування:

Підготуємо персики: Персики ретельно вимийте, а потім занурте на 2 хвилини в окріп. Це допоможе легко зняти шкірку. Тверді плоди можна очистити, як картоплю. Видаліть кісточки й наріжте персики скибочками або кубиками однакового розміру. Готуємо сироп: У каструлі з'єднайте цукор і воду. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть сироп протягом 10 хвилин. Замочуємо персики: Залийте персики гарячим сиропом і залиште на 8 годин, щоб вони добре просочилися. Варимо цукати: Доведіть персики в сиропі до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 10 хвилин.Дайте цукатам охолонути протягом 8 годин. Повторіть цей крок 4-8 разів, залежно від бажаної твердості цукатів. Обсушуємо: Перекладіть цукати на решітку і залиште на кілька годин, щоб стекла зайва рідина. Підсушуємо: Викладіть цукати в один шар на деко, застелене пергаментом. Підсушіть їх у духовці,розігрітій до 40°C, на сонці або в електросушарці. Періодично перевертайте цукати та посипайте їх цукровою пудрою або дрібним цукром. Зберігаємо: Готові цукати зберігайте в щільно закритих банках або контейнерах за кімнатної температури протягом кількох місяців.

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