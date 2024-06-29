Банки не знадобляться: як зробити сухого персикового варення
Сухе варення - це не просто ласощі, а справжня мистецька форма, що сягає корінням у багатовікові кулінарні традиції України. Київ, здавна відомий своїми вишуканими десертами, славився й рецептом сухого варення, яке вражає не лише витонченим смаком, але й практичністю - адже такі цукати чудово зберігаються без холодильника.
Сьогодні пропонуємо вам приготувати сонячні цукати з персиків - справжню літню насолоду, яка зігріє вас у холодні дні. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 1 кг персиків
- 2 кг цукру
- 2 склянки води
- Цукрова пудра за смаком
Приготування:
- Підготуємо персики: Персики ретельно вимийте, а потім занурте на 2 хвилини в окріп. Це допоможе легко зняти шкірку. Тверді плоди можна очистити, як картоплю. Видаліть кісточки й наріжте персики скибочками або кубиками однакового розміру.
- Готуємо сироп: У каструлі з'єднайте цукор і воду. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть сироп протягом 10 хвилин.
- Замочуємо персики: Залийте персики гарячим сиропом і залиште на 8 годин, щоб вони добре просочилися.
- Варимо цукати: Доведіть персики в сиропі до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 10 хвилин.Дайте цукатам охолонути протягом 8 годин. Повторіть цей крок 4-8 разів, залежно від бажаної твердості цукатів.
- Обсушуємо: Перекладіть цукати на решітку і залиште на кілька годин, щоб стекла зайва рідина.
- Підсушуємо: Викладіть цукати в один шар на деко, застелене пергаментом. Підсушіть їх у духовці,розігрітій до 40°C, на сонці або в електросушарці. Періодично перевертайте цукати та посипайте їх цукровою пудрою або дрібним цукром.
- Зберігаємо: Готові цукати зберігайте в щільно закритих банках або контейнерах за кімнатної температури протягом кількох місяців.
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