Астероид ни при чем: ученые сделали уникальное открытие о причине исчезновения динозавров

Распространено мнение, что разнообразие динозавров начало уменьшаться еще до катастрофического удара астероида 66 миллионов лет назад, может быть ошибочным. Ученые из Университетского колледжа Лондона провели новое исследование, свидетельствующее: накануне катастрофы динозавры не приходили в упадок, а наоборот — активно развивались.

Команда изучила более 8 тысяч окаменелостей, найденных в Северной Америке — регионе, где было найдено больше остатков динозавров позднего мелового периода. Об этом пишет InterestingEngineering.

Особое внимание было уделено четырем основным группам:

Ankylosauridae - бронированные травоядные (анкилозавр),

- бронированные травоядные (анкилозавр), Ceratopsidae - трирогие травоядные (трицератопс),

- трирогие травоядные (трицератопс), Hadrosauridae — утконосые динозавры (эдмонтозавр),

— утконосые динозавры (эдмонтозавр), Tyrannosauridae – хищники во главе с тиранозавром Рексом.

Согласно анализу, количество окаменелостей уменьшалось за последние шесть миллионов лет перед катастрофой, однако это не означает, что динозавры исчезали. По словам доктора Криса Дина, автора исследования, "вероятность найти окаменелости снижалась, хотя вероятность того, что динозавры действительно существовали в это время, оставалась стабильной".

Чтобы оценить реальный ареал обитания динозавров, исследователи использовали метод моделирования обитаемости. Они условно разделили Северную Америку на сетку и оценили, какие участки могли населять разные группы динозавров в четыре ключевых временных периода последних 18 миллионов лет перед падением астероида.

Результаты показали: площадь потенциального проживания оставалась в целом стабильной. Это свидетельствует о том, что уровень биоразнообразия мог оставаться высоким до момента катастрофы.

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Сокращение количества находок ученые связывают не с вымиранием динозавров, а с геологическими условиями. Из-за изменения ландшафта, эрозии, захоронения почв и роста растительного покрова значительно усложнился доступ к слоям, где могли сохраниться окаменелости.

Как подытожил соавтор исследования доктор Алессандро Кьяренца: "Динозавры, вероятнее всего, не были обречены на вымирание. Если бы не астероид, они вполне могли бы делить планету с млекопитающими и птицами своими эволюционными потомками".

Кстати, недавно в Португалии учёные обнаружили новый вид динозавра. Окаменелость принадлежит травоядному динозавру, жившему 150 миллионов лет назад, и представляет неизвестный до сих пор тип игуанодонтов — динозавров с клювовидной пастью и мощным телосложением.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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