Аромат триумфа: ученым удалось воссоздать духи одного из самых известных римских императоров (фото)
Ученые объявили, что им удалось воспроизвести аромат духов, которыми пользовался Юлий Цезарь, древнеримский диктатор. По их словам, этот парфюм был уникален и отличался от тех, что использовали обычные римляне.
Об этом сообщает Arkeonews. Римляне обычно предпочитали простые ароматы.
Наиболее распространенной формулой был родий, состоявший из розового масла и пота гладиаторов. Одной из любимых парфюмерных смесей был родий с нарциссом, крокусом и шафраном, а также сочетание метопиума (разновидность дерева) с горьким миндалем.
Аромат, использовавшийся императором, был чрезвычайно сложным и уникальным. Высокопоставленные римляне, такие как генералы, священники и богачи, импортировали духи из разных уголков мира или заказывали у парфюмеров специальные смеси.
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Новое исследование, проведенное под руководством доцента Дженкера Атилы с кафедры археологии Университета Сивас Джумхуриет, при поддержке парфюмеров из Милана и участием известного дизайнера парфюмерии Бихтер Тюркан Эргюль, обнаружило, что аромат, которым пользовался Цезарь, включал древние ароматы от ладан. амбры.
В состав духов входили ароматы мяты, розы, лимона, бергамота, лаванды, жасмина, водяной лилии, фиалки, кедра, пачули и амбры. Также в них входили цветы ириса и ладанной розы, очень популярные и труднодоступные в те времена.
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