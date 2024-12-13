Археологи сделали важное открытие, касающееся Клеопатры: проливает свет на новые факты жизни царицы Египта

Американская исследовательница Кэтлин Мартинес, посвятившая почти два десятилетия поискам загадочной гробницы Клеопатры VII, заявила о новом "важном" открытии. По информации британского издания The Daily Mail, archaeologist представила уникальную находку.

Во время раскопок в храме Тапосирис Магна близ Александрии археологическая команда Мартинес обнаружила беломраморную статую, которая, по утверждению исследовательницы, может изображать лицо самой египетской царицы. Скульптура имеет характерные черты: деликатный нос, рыхлые губы и изящную прическу из волос, заплетенных вокруг головы. Об этом сообщает The Daily Mail.

Кроме статуи, экспедиция нашла поразительную коллекцию артефактов: 337 монет с портретом Клеопатры, разнообразную керамику, старинные масляные лампы и другие предметы древних суток. Мартинес уверена, что настоящая гробница царицы находится где-то в развалинах храма и даже предполагает, что тело Клеопатры могли тайно перенести через подземный тоннель из дворца.

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Однако научное сообщество достаточно скептически относится к этим утверждениям. Некоторые коллеги Мартинеса считают, что статуя может изображать другую представительницу царской династии, а не саму Клеопатру. Большинство археологов также сомневаются в версии о погребении царицы в храме Тапосирис Магна, предполагая, что ее могила расположена непосредственно в Александрии.

Несмотря на споры, египетское министерство туризма и древностей положительно оценило результаты раскопок. Ведомство подчеркнуло, что даже если находки напрямую не связаны с Клеопатрой, они все равно обладают большой научной ценностью и помогают лучше понять культурные особенности и церемониальные практики того исторического периода.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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