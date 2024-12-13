Археологи зробили важливе відкриття, яке стосується Клеопатри: проливає світло на нові факти життя цариці Єгипту

Американська дослідниця Кетлін Мартінес, яка присвятила майже два десятиліття пошукам загадкової гробниці Клеопатри VII, заявила про нове "важливе" відкриття. За інформацією британського видання The Daily Mail, archaeologist представила унікальну знахідку.

Під час розкопок у храмі Тапосіріс Магна поблизу Александрії археологічна команда Мартінес виявила біломармурову статую, яка, за твердженням дослідниці, може зображати обличчя самої єгипетської цариці. Скульптура має характерні риси: делікатний ніс, пухкі губи та витончену зачіску з волосся, заплетеного навколо голови. Про це повідомляє The Daily Mail.

Крім статуї, експедиція знайшла вражаючу колекцію артефактів: 337 монет з портретом Клеопатри, різноманітну кераміку, старовинні масляні лампи та інші предмети стародавньої доби. Мартінес впевнена, що справжня гробниця цариці знаходиться десь у руїнах храму, і навіть припускає, що тіло Клеопатри могли таємно перенести через підземний тунель з палацу.

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Проте наукова спільнота досить скептично ставиться до цих тверджень. Деякі колеги Мартінес вважають, що статуя може зображати іншу представницю царської династії, а не саму Клеопатру. Більшість археологів також сумніваються у версії про поховання цариці у храмі Тапосіріс Магна, натомість припускаючи, що її могила розташована безпосередньо в Александрії.

Незважаючи на суперечки, єгипетське Міністерство туризму та старожитностей позитивно оцінило результати розкопок. Відомство наголосило, що навіть якщо знахідки безпосередньо не пов'язані з Клеопатрою, вони все одно мають велику наукову цінність і допомагають краще зрозуміти культурні особливості та церемоніальні практики того історичного періоду.

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