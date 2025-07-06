Археологи обнаружили в Милане останки человека, который жил в 13 веке: умер страшной смертью

Недавно археологи в Милане совершили тревожное открытие, свидетельствующее о средневековой жестокости: обнаружили скелет молодого человека в возрасте от 17 до 20 лет с явными признаками одного из самых жестоких методов казни в истории. Остатки, датируемые XIII веком, рассказывают о мучительных пытках, завершившихся неудачной попыткой казни.

Об этом сообщает Daily Star. Детали исследования, опубликованного в Journal of Archaeological Science, раскрывают, что ученые из Миланского университета, в частности Кристина Каттанео и Мирко Маттиа, обнаружили на конечностях скелета симметричные переломы, характерные для применения так называемого "колеса мучений" или колеса Екатерины — систематически разбившегося устройства.

Колесо мучений было популярным инструментом казни в Европе с давних времен и до средневековья, в основном для лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях. Жертвы привязывались к колесу, их конечности разбивали тяжелыми предметами, после чего кости вплетали в поднимавшиеся спицы колеса, оставляя человека умирать от полученных травм. Мученическая смерть могла продолжаться несколько дней под влиянием погоды и животных.

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Дальнейший анализ скелета показал дополнительные повреждения – глубокий перелом у основания черепа, вероятно полученный в результате не очень удачной попытки обезглавливания. Это дает основание предположить, что палачи пытались покончить со страданиями жертвы последним смертельным ударом.

Интересно, что у умершего молодого человека обнаружили физические аномалии, такие как низкий рост и деформации черепа, которые могли делать его особенно среди других. В периоды чумы и социальных потрясений такие отличия часто становились поводом для обвинений в колдовстве или распространении болезней. Исследователи предполагают, что дискриминация могла сыграть роль в ее трагической судьбе, демонстрируя темные стороны средневекового правосудия.

Эта находка является первым археологическим подтверждением применения колеса мучений в северной Италии средневековой эпохи и дает редкое материальное доказательство жестоких наказаний прошлого.

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