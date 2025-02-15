Археологи обнаружили в Лондоне развалины римской базилики в возрасте 2000 лет

Во время раскопок на месте будущего строительства небоскреба в Лондоне археологи обнаружили остатки римской базилики, которая была возведена примерно между 78 и 84 годами н. е. В те времена город носил название Лондиниум.

В подвальном помещении исследователи обнаружили фундамент двухэтажного здания, размером почти с олимпийский бассейн. Стены были построены из кремня, кирпича и щебня, а фундамент достигал глубины почти 4 метра при ширине 1 метр. Об этом сообщает Fox News.

Софи Джексон из Музея археологии Лондона назвала находку "одним из самых важных открытий" в лондонском Сити за последние годы.

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Считается, что базилика была частью римского форума – места для торговли, общения и получения новостей. Также есть предположение, что она служила трибуналом, где чиновники принимали важные управленческие решения.

"Это сердце римского Лондона, где принимали ключевые решения", – отметил представитель Музея археологии Лондона Эндрю Хендерсон-Шварц.

По его словам, находка показывает значительные инвестиции в развитие города даже на ранних этапах его существования. Дальнейшие раскопки могут ответить на вопрос о первоначальном форуме и причинах его перестройки через 20 лет.

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