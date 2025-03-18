Археологи обнаружили в древней гробнице 2000-летнее золотое кольцо Аполлона с 'целебной змеей' (фото)

В Греции археологи нашли поразительную древнюю гробницу, служившую местом захоронения на протяжении многих веков, а впоследствии превращенную в святилище для исцеления. Среди артефактов, свидетельствующих о его позднее использовании, найдено золотое кольцо Аполлона с "целительной змеей" и маленькие скульптуры частей человеческого тела, в частности пальцев.

Об этом сообщает Live Science. Гробницу обнаружили осенью 2024 года в Хилимоде, близ Коринфа, на полуострове Пелопоннес.

Ее погребальная часть имеет Т-образную форму, с большой камерой размерами 2,7 на 7,4 метра. Вход был закрыт плитой. Эксперты определили, что гробница была построена в эллинистическую эпоху (323-30 гг. до н. э.).

В основной камере археологи обнаружили большой саркофаг и пять каменных ящиков, расположенных вдоль стен. В саркофаге находился женский скелет, однако другие захоронения были ограблены.

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На протяжении многих веков гробница использовалась для захоронений, а позже, в период поздней Римской империи (250-450 гг. н. э.), стала святилищем исцеления.

В гробнице найдены артефакты, принадлежащие к эллинистической и римской эпохам, в частности золотое кольцо с полудрагоценными камнями, на котором вырезано изображение Аполлона, бога медицины и лечения, а также змею – символ медицины. Также обнаружены монеты, золотые листья венка, маленькие вазы, железные и бронзовые предметы, флаконы для духов и стеклянные бусины.

Археологи также обнаружили дополнительные артефакты за пределами гробницы, подтверждающие ее использование в качестве святилищ для исцеления. Среди находок – несколько глиняных пальцев и часть руки, обнаруженные в земле, заполняющей гробницу. Эти глиняные части тела, известные как анатомические вотивные дары, вероятно, были оставлены людьми, которые обращались в святилище в поисках исцеления или выражали благодарность за решение своих проблем со здоровьем с помощью богов.

Раскопки на территории вокруг гробницы еще продолжаются. Археологи продолжают изучать начальную структуру комплекса гробницы и святилища, а также выясняют точный период использования и реконструкции. В планах – дополнительные исследования в Чилиомоде, чтобы изучить остатки позднеримского периода, включая здания и большую печь.

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