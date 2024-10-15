Археологи обнаружили в Дании невероятную технологию производства в возрасте 5 тысяч лет

Во время археологических раскопок в Дании было сделано удивительное открытие, существенно изменяющее наше понимание строительных технологий и уровня развития цивилизаций в неолите. Ученые обнаружили подземное сооружение, выложенное камнем, возраст которого оценивается в 5000 лет.

Это открытие свидетельствует о том, что люди того времени обладали гораздо более развитыми инженерными знаниями, чем считалось ранее. Об этом пишет The Independent.

Детали находки

Раскопки проводились на участке Нюгордсвей 3, где археологи обнаружили остатки нескольких жилищ, характерных для культуры воронки. Особое внимание привлекло подземное сооружение, выложенное из камня. Ученые предполагают, что она использовалась в качестве погреба для хранения продуктов питания.

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Подвал имел достаточно сложную конструкцию для своего времени. Он был выложен камнем и, вероятно, был хорошо изолирован от внешней среды. Благодаря своим конструктивным особенностям подвал мог поддерживать стабильную температуру в течение года, что позволяло сохранять продукты свежими в течение длительного времени. Это было настоящим прорывом того времени, поскольку позволяло людям обеспечить себя пищей даже зимой.

Вокруг подвала археологи обнаружили множество артефактов, таких как кремневые орудия, керамика и окаменевшие морские ежи. Эти находки дают представление о быте людей, живших на этом месте 5000 лет назад.

До этого открытие считалось, что люди неолита обладали ограниченными строительными и технологическими возможностями. Новая находка свидетельствует о том, что они были гораздо более развиты, чем мы думали ранее. Открытие подвала позволяет нам лучше понять, как люди неолита хранили продукты и организовывали свое хозяйство. Наличие сложных сооружений, таких как подвал, свидетельствует о том, что построившее их общество имело высокий уровень социальной организации и кооперации.

Открытие 5000-летнего подвала в Дании – настоящая сенсация в мире археологии. Оно свидетельствует о том, что наши предки были гораздо более развиты, чем мы думали ранее. Это открытие побуждает нас пересмотреть свои представления о неолите и продолжать исследования, которые помогут нам лучше понять историю человечества.

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