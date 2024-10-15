Археологи виявили у Данії неймовірну технологію виробництва віком 5 тисяч років

Під час археологічних розкопок у Данії було зроблене дивовижне відкриття, яке суттєво змінює наше розуміння будівельних технологій та рівня розвитку цивілізацій у неоліті. Вчені виявили підземну споруду, викладену каменем, вік якої оцінюється в 5000 років.

Це відкриття свідчить про те, що люди того часу володіли значно більш розвиненими інженерними знаннями, ніж вважалося раніше. Про це пише The Independent.

Деталі знахідки

Розкопки проводились на ділянці Нюгордсвей 3, де археологи виявили залишки кількох жител, характерних для культури лійчастого посуду. Особливу увагу привернула підземна споруда, викладена з каменю. Вчені припускають, що вона використовувалася як льох для зберігання продуктів харчування.

Читайте також: Вчені знайшли на Майорці загадковий тисячолітній міст з минулого

Підвал мав досить складну конструкцію для свого часу. Він був викладений каменем і, ймовірно, був добре ізольований від зовнішнього середовища. Завдяки своїм конструктивним особливостям, підвал міг підтримувати стабільну температуру протягом року, що дозволяло зберігати продукти свіжими протягом тривалого часу. Це було справжнім проривом для того часу, оскільки дозволяло людям забезпечити себе їжею навіть взимку.

Навколо підвалу археологи виявили безліч артефактів, таких як крем'яні знаряддя, кераміка та скам'янілі морські їжаки. Ці знахідки дають уявлення про побут людей, які жили на цьому місці 5000 років тому.

До цього відкриття вважалося, що люди неоліту мали обмежені будівельні та технологічні можливості. Нова знахідка свідчить про те, що вони були набагато більш розвиненими, ніж ми думали раніше. Відкриття підвалу дозволяє нам краще зрозуміти, як люди неоліту зберігали продукти харчування і організовували своє господарство. Наявність складних споруд, таких як підвал, свідчить про те, що суспільство, яке їх збудувало, мало високий рівень соціальної організації та кооперації.

Відкриття 5000-річного підвалу в Данії – це справжня сенсація в світі археології. Воно свідчить про те, що наші предки були набагато більш розвиненими, ніж ми думали раніше. Це відкриття спонукає нас переглянути свої уявлення про неоліт і продовжувати дослідження, які допоможуть нам краще зрозуміти історію людства.

Раніше ми розповідали, що найбільший на Землі організм у смертельній небезпеці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!