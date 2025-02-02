Археологи обнаружили в Англии дворец последнего правителя англосаксов: находка поразила учёных

Дворец последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона, погибшего в битве при Гастингсе в 1066 году, почти тысячу лет оставался неизвестным. Однако археологи утверждают, что нашли его точное расположение в селе Бошем, Западный Сассекс.

Как сообщает Daily Mail, ключевой подсказкой стало открытие средневекового туалета в имении этого села еще в 2006 году. Последующие исследования и анализ сцен из гобелена из Байо подтвердили, что именно из этого дворца король Гарольд отправился в свой последний поход.

По словам археологов, внутренние туалеты в XI веке встречались только в резиденциях знати. Дополнительными доказательствами стали найденные на территории имения частная пристань, остатки водяной мельницы, оленьий парк и церковь, что свидетельствует о его принадлежности королевской семье.

Гобелен из Байо, длиной более 68 метров, сначала изображает пир в Бошеме, после которого Гарольд отправляется в поход, а позже — момент его гибели от стрелы и удара нормандского рыцаря.

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Жители села давно предполагали, что дворец короля размещался на месте современного частного дома рядом с местной церковью. В 2006 году владельцы этого участка поручили археологам его исследовать. Во время раскопок кроме туалета были найдены нормандская керамика, серебряная брошь XI века и медное украшение для стремени, свидетельствующее о жизни аристократов в этом месте.

Исследователи считают, что мост, который вел от резиденции, соединял ее с сохранившейся по сей день церковью Святой Троицы. Открытие в Бошеме имеет огромное историческое значение, так как после нормандского завоевания британская аристократия практически не оставила физических следов собственного присутствия.

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