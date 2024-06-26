Ангел уничтожил целую армию солдат за ночь: археологическое открытие подтверждает библейский рассказ (фото)

Последние археологические раскопки пролили свет на остатки древних военных лагерей, принадлежавших Ассирийской империи и датируемых около 700 года до нашей эры. Находка эта может служить доказательством исторической подлинности библейских записей об ассирийской осаде Иерусалима.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Археолог Стивен Комптон, специализирующийся на исследовании Ближнего Востока, применил передовые картографические техники для выявления структур, считаемых остатками ассирийских военных лагерей. По словам Комптона, эта находка коррелирует с описаниями, обнаруженными в ассирийских записях, античных греческих хрониках и Танахе.

Убедительным свидетельством являются находящиеся в Британском музее рельефы, которые когда-то украшали дворец ассирийского монарха Синаххериба. Эти рельефы, иллюстрирующие оборонный лагерь с двадцатью четырьмя башнями, были сопоставимы со старыми аэрофотографиями Лахиша в Израиле, что позволило создать цифровую реконструкцию местоположения лагеря.

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Комптон отметил, что, накладывая фотографии начала 20-го века на ландшафт, изображенный на рельефах, он смог точно установить местонахождение лагеря, соответствующее характеристикам ассирийских военных сооружений.

Это открытие имеет значение не только из-за его связи с библейскими событиями, но и для понимания военной кампании Синаххериба в Леванте. Исторические записи указывают на то, что осада Иерусалима завершилась после того, как Синаххериб принял дань от иудейского царя Езекии, что позволило последнему сохранить свою власть в качестве вассала. В библейской версии событий упоминается сверхъестественный момент, когда ангел поразил ассирийских воинов, повлекши их отступление.

На исследуемой территории были обнаружены руины, соответствующие описаниям лагеря Синаххериба в Лахише. Комптон выражает надежду, что предстоящие археологические исследования помогут лучше осмыслить эту находку.

Данное исследование не только подтверждает элементы библейского повествования, но и обогащает наше понимание истории древнего Ближнего Востока. Выявление возможных местоположений исчезнувших древних городов, таких как Ливна и Ноб, предлагает новый взгляд на переплетение исторических и библейских рассказов.

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