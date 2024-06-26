Ученым удалось реконструировать лицо доисторической женщины (фото)

Компьютерная томография позволила ученым восстановить лицо женщины, известной как "Золотая лошадь", которая жила в Европе 45 тысяч лет назад. Ее геном является одним из самых древних из исследованных среди людей современного типа.

Реконструкция показала, что у женщины была большая нижняя челюсть, которая больше характерна для неандертальцев. Об этом пишет nauka.ua.

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В 1950 году во время исследований на горе Золотой конь в Чехии был обнаружен человеческий череп в пещерной системе, которые изначально ошибочно приписали двум лицам. Череп имел грубые черты, что побудило антропологов предположить, что это были останки мужчины. Однако дальнейший ДНК-анализ показал, что это была женщина. Она получила имя от горы, где ее нашли и ее ДНК стал самым древним прочитанным геномом современного человека. В 2018 году благодаря компьютерной томографии черепа был создан цифровой образ ее внешности.

Визуализация внешности Золотого коня. Источник: Cícero Moraes

Что касается ее физических характеристик, то нижняя челюсть женщины была значительно массивнее, а мозг – больше, чем у современных людей. Это может свидетельствовать о ее принадлежности к группе людей, которые имели генетические связи с неандертальцами.

Напомним, ранее в гробу мумии в возрасте 3500 лет обнаружили изображение персонажа из "Симпсонов".

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