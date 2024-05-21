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Андре Тан назвал пять самых горячих трендов лета 2024 года

Анастасия Крыщук

Андре Тан назвал пять самых горячих трендов лета 2024 года
Какую модную одежду покупать на лето. Источник: Freepik

Летний сезон приближается стремительными шагами, и это идеальный момент, чтобы обновить свой летний гардероб. Известный украинский модельер Андре Тан поделился своими прогнозами по модным тенденциям следующим летом, указав на трендовые цвета и крои, которые будут в тренде в 2024 году.

Цвет сливочного масла

Цвет сливочного масла. Источник: instagram.com/andre_tan_official/
Цвет сливочного масла. Источник: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан рассказал, что этим летом модники должны обратить внимание на оттенок сливочного масла. Он подчеркнул, что доминирование яркого красного цвета угасает, и на смену ему приходит более мягкий и теплый желтый цвет.

"Этот цвет придаст свежести любому образу и станет ключевым элементом в вашей летней моде", - рекомендует Тан.

Летящие ткани

Летящие ткани. Источник: instagram.com/andre_tan_official/
Летящие ткани. Источник: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан подчеркнул, что ключевым элементом летней моды 2024 года является чувство легкости и воздушности. Он обращает особое внимание на элементы одежды, такие как блузы, платья, юбки и костюмы, выполненные в нежных пастельных цветах, изящно подчеркивающих женственность.

Бельевой стиль

Стиль белья. Источник: instagram.com/andre_tan_official/
Стиль белья. Источник: instagram.com/andre_tan_official/

В летнем сезоне 2024 Андре Тан акцентирует внимание на нежность и женственность в виде платьев-комбинаций, изящные бюстье-топы, изысканные кружева, шелковые весы, а также легкие полупрозрачные бра. В то же время он подчеркивает важность гармонии в одежде, советуя дополнять выразительные и чувственные элементы одежды более консервативными предметами гардероба, такими как просторные блейзеры, традиционные брюки или массивная обувь.

Юбки-баллоны

Юбки-баллоны. Источник: instagram.com/andre_tan_official/
Юбки-баллоны. Источник: instagram.com/andre_tan_official/

В модном арсенале летнего сезона 2024 года не теряют актуальности объемные юбки-баллоны. Известный дизайнер Андре Тан советует носить этот элемент гардероба с разными верхами, однако идеальным вариантом будет комбинация с более массивными и текстурными топами для создания выразительного контраста.

Флористика

Флористика. Источник: instagram.com/andre_tan_official/
Флористика. Источник: instagram.com/andre_tan_official/

Известный дизайнер Андре Тан поделился своими прогнозами на летний сезон 2024 года, акцентируя внимание на том, что модным трендом станут не только наряды с цветочными мотивами, но и объемные 3-D цветочные элементы и аксессуары, вдохновленные флорой.

"Этом летом каждый сможет почувствовать себя частью цветочного рая, ведь трендом будет полное разнообразие цветочных узоров и форм, что позволит каждому 'расцвести' в своем стиле," - отметил он.

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