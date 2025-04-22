60 лет поисков не зря: ученые раскрыли генетическую загадку рыжих котов

После более чем шести десятилетий научных изысканий исследователям удалось разгадать, что именно в генах домашних кошек отвечает за их рыжую (огненно-оранжевую) шерсть. Прорыв стал возможным благодаря независимым исследованиям двух научных команд.

Об этом сообщает Science Alert. Генетики выяснили: у рыжих кошек обнаружена делеция размером 5 килобаз в некодирующей части ДНК.

Именно этот участок влияет на активность гена Arhgap36, который, в свою очередь, гораздо интенсивнее работает в клетках, производящих рыжий пигмент. В частности, его экспрессия у таких кошек в 13 раз выше, чем у животных с другой окраской.

"Это была настоящая генетическая загадка, которую нам наконец удалось разгадать", – отметил Грег Барш, генетик из Стэнфордского университета, комментируя открытие.

Читайте также: Ученым удалось "воскресить" доисторического лютовлка

Обнаруженный фрагмент ДНК, отвечающий за рыжий цвет шерсти, расположен на Х-хромосоме. Именно поэтому коты-самцы, имеющие только одну Х-хромосому, чаще всего бывают рыжими. А вот у самок, имеющих две Х-хромосомы, обычно наблюдается пестрая окраска, типичная для черепаховых или калеко кошек.

Интересный факт: в исключительных случаях, когда обе Х-хромосомы у самки содержат эту мутацию, кошка также может иметь полностью рыжую шерсть – аналогично самцу.

Кроме того, еще одно исследование, проведенное учеными Университета Кюсю под руководством Хидехиро Тоха, дополнительно подтвердило важность гена Arhgap36. Ученые установили, что его активное функционирование угнетает выработку темного пигмента еумеланина, в то же время стимулируя синтез красного и желтого пигмента – феомеланина.

Напомним, ученые открыли новую группу крови, встречающуюся менее чем у 1% людей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!