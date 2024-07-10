5 лучших фантастических фильмов всех времен

Любите путешествовать в вымышленные миры, где царит искусственный интеллект, а на таинственных планетах бушуют невероятные приключения? Тогда вам обязательно понравятся эти фантастические фильмы, вышедшие за последние годы! Об этом пишет 24 tv.ua.

"Дюна" (2021)

Экранизация культового романа Фрэнка Герберта рассказывает о Поле Атрейдесе, юном наследнике могущественного рода, который отправляется на опасную планету Арракис, единственный источник ценнейшего вещества во Вселенной - пряностей. Там его ждут не только испытания и жестокие схватки, но и встречи.

"Прибытие" (2016)

Когда на Землю прибывают таинственные пришельцы, лингвистка Луиза Бэнкс должна разгадать их язык и наладить контакт, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Фильм поражает не только визуальными эффектами, но и глубокими философскими размышлениями о природе языка, времени и человечества.

"Город на краю ночи" (2021)

В мрачном будущем люди вынуждены жить в постоянно двигающемся гигантском городе, чтобы избегать смертельного луча солнца. Молодая женщина по имени Юна находит таинственную карту, которая может привести ее к разгадке ужасной тайны и изменить судьбу человечества.

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"Тебя никто не видит" (2022)

В мире, где люди могут видеть только то, во что верят, юноша по имени Харви обладает уникальным даром – он видит все реальное. Когда его любимую похищают, Харви отправляется на ее поиски, раскрывая темные тайны города и сталкиваясь с опасными врагами.

"Проект Адам" (2022)

Пилот-истребитель по имени Адам Рид путешествует в прошлое, где встречает себя 12-летнего и покойного отца. Вместе им предстоит осуществить опасную миссию, которая может изменить их жизнь и судьбу человечества.

Эти и другие фантастические фильмы подарят вам незабываемые эмоции, заставят задуматься над важными вопросами и перенесут в удивительные миры, где все возможно!

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