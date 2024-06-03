3 признака во время свадьбы, предполагающих потенциальные проблемы в отношениях

Свадьба обычно воспринимается как радостное событие, наполненное надежд и обещаний на будущее. Пара часто начинает свой путь, веря, что их союз будет долговременным. UAportal рассказал, что существует несколько предрассудков и поверий, связанных со свадьбой, якобы указывающих на будущее несчастье в супружеской жизни.

Жених видит невесту перед свадьбой

Одно из распространенных поверий говорит о том, что перед свадьбой жениху нехорошо видеть свою будущую жену, одетую в белое платье. Согласно этой примете, это предвещает недолговечность супружеского счастья.

Читайте также: Три лайфхака, которые помогут улучшить отношения: "5 языков любви" и техники общения

Падающие кольца

Многие считают, что уронить обручальные кольца означает большую беду. По поверьям, именно тот момент, когда эти символические украшения ускользают из чьей-то руки, может либо укрепить, либо поставить под угрозу крепость союза. Считается, что осторожное обращение с обручальными кольцами во время свадебной церемонии означает, что брак будет надежным и крепким – и наоборот, если обручальные кольца случайно упадут, все будет иначе.

Жемчуг как подарок

Еще одно интересное поверье предполагает осторожность по поводу дарения жемчужин во время свадебного торжества. Считается, что они, своим видом напоминающие капли слез, означают печаль или печаль для невесты, которая их получает. Следовательно, считается, что именно этот вид украшений может быть плохим признаком для семейного счастья.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !