Пищевая сода – это не просто чистящее средство, знакомое каждому. Ее можно использовать и в кулинарии, делая блюда не только вкусными, но и более полезными. Об этом пишет patrioty.org.

Сегодня мы поделимся с вами двумя секретами применения соды, о которых не знают даже опытные кулинары, и которые помогут вам приготовить идеальное варенье.

Нейтрализация излишней кислоты:

Часто ягоды и фрукты для варенья имеют чрезмерную кислинку. Добавление большого количества сахара делает десерт скучным и нездоровым.

Решение: добавьте 1/4 чайной ложки соды на килограмм ягод или фруктов. Это поможет сбалансировать кислоту, не делая варенье слишком сладким.

Разварка твердых корок:

Апельсины, лимоны и другие цитрусовые с плотной шкуркой могут быть проблемой при приготовлении варенья. Их корки долго развариваются, оставаясь жесткими и горькими.

Решение: добавьте соду во время варки варенья из цитрусовых. Благодаря своим химическим свойствам, сода поможет "разъесть" твердые корки, превратив их в нежную "кашку", подобную мармеладу. Это не только улучшит вкус варенья, но и обогатит его полезными веществами, содержащимися в кожуре.

Важно: не добавляйте слишком много соды, ведь это может сделать варенье бурого цвета. Достаточно 1/4 чайной ложки на килограмм ягод или фруктов.

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