Меренговый торт: здивуйте близьких ніжним десертом
Здивуйте близьких повітряним і ніжним десертом, який готується швидше ніж класична павлова, але точно прийдеться вам та вашим близьким до смаку!
Знадобиться:
Для коржів:
390г білку (10-11 великих яєць)
600г цукрової пудри
70г кукурудзяний крохмаль
2г солі
Сік половини лимону
Крем 1:
800г вершків
Крем 2:
10 жовтків
80г = Сік 2х лимонів + цедра
110г апельсиновий сік = 1 апельсин плюс цедра
150г вершкове масло
100г цукор
900г полуниці або інших ягід
- обережно відокремлюю білки від жовтків, щоб у білок не потрапив жовток, інакше не буде гарної меренги.
- У білки додаю дрібку солі та сік лимону і починаю збивати до появи легкої піни і додаю частинами цукрову пудру, збиваю у планетарному міксері KitchenAid допоки не буде стійкої маси - хвилин 10.
- Додаю крохмаль через сито і вінчиком акуратно вимішую меренгу.
- беру гарний пергамент і викладаю меренгу 4х різних розмірів на 2 деко і ставлю у духовку на 130-140 градусів приблизно на 1 годину.
- виймаю і даю охолонути.
- окремо готую курд з жовтків, лимонного та апельсинового соку і цедри, вершкового масла, та цукру - буквально все змішую і доводжу до кипіння на водяній бані, пропускаю через сито і даю охолонути під плівкою.
Збираємо десерт одразу у посуді для подачі:
-Збиваю вершки у щільну піну;
-під найбільший корж даю трохи вершків, щоб торт не поїхав;
-2 наступних за розміром коржі кладу поряд і розподіляю вершки та ягоди по коржах.
Зверху поливаю курдом і акуратно збираю торт у піраміду, наверх кладу найменший корж і все! Вже можна їсти!
Уувага! Цей меренговий торт дуже ніжний і бажано їсти його практично одразу.
Звісно можна поставити у холодильник і зберігати приблизно добу, але меренга стане швидко мʼякою - в середині коржі дуже ніжні.
Якщо бажаєте менший розмір ви можете узяти половину інгредієнтів або 1/3 і приготувати торт у один ярус - це також буде дуже красиво.
Обіймаю.