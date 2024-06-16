Вещества, вредящие здоровью: будьте внимательны

О галогенах и галогенсодержащих веществах, которые вредят нашему здоровью.

К этим веществам относят бром, хлор и фтор

Они по структуре yапоминают йод и поэтому могут блокировать рецепторы к йоду в щитовидной железе. Известно, что у людей, подвергшихся воздействию больших объемов галогенсодержащих веществ, больше риска "заработать" антитела к клеткам щитовидной железы.

Хлор. Токсичен для щитовидной железы и может спровоцировать развитие АИТ. Откуда мы можем получать избыток хлора? В первую очередь, это системы водоснабжения. Качественные фильтры для воды – это наша жизненная необходимость.

Во-вторых, я бы не рекомендовала при гипотиреозе/АИТ регулярное плавание в бассейнах. Воду в бассейнах хлорируют везде, даже там где вам клянутся, что используют только озонирование.

Также обратите внимания на средства для уборки! Используйте только органик средства.

Бром. Исследования показывают, что бромиды связаны с повышенной заболеваемостью АИТ.

Брома много в выпечке, так как муку сейчас бромируют для придания ей белоснежного цвета.

Выбираем качественный хлеб, из муки безглютеновых органических злаков. При проблемах с щитовидной все равно строго нельзя глютеновые злаки.

Фтор. Также уже доказано, что подавляет работу щитовидной железы и негативно влияет на IQ.

Фокус внимания на состав зубных паст: должно быть написано, что паста без фтора! Даже пасты с органическим составом нередко содержат фтор.

Стоматологи зачастую специально назначают пасты с большим содержанием фтора, но это большая ошибка.

Ещё один потенциальный источник фтора – водопроводная и бутилированная вода. В качестве практики в некоторых странах, водопроводная вода искусственно обогащается фтором. С бутилированной водой большой вопрос. Лучший выход – любую воду проводить через фильтр обратного осмоса. И в стеклянной/эко-бутылке брать с собой свою домашнюю фильтрованную воду.

Третий потенциальный источник – черный и зеленый чай. Но здесь все проще: фтор в чае – обратный показатель его качества. Старые чайные листья содержат больше фторидов. Чайные пакетики, чай Декаф – основные источники повышенного уровня фтора. Выбираем органические зеленые чаи из молодых листочков и почек.