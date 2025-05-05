Скрытая украинская история: в старинном замке обнаружили тайную комнату, запертую еще с казацких времен

В Галицком замке археологи наконец-то смогли добраться до помещения, куда не заходили люди почти три столетия. Проход к нему был заблокирован массивной глыбой крепостной стены.

Эта старинная комната расположена под главными воротами постройки. Работы по исследованию еще продолжаются, а доступ для посетителей закрыт. Об этом сообщила в своем сюжете корреспондентка ТСН Алла Пасс.

Арочные своды, скрытые в глубинах Галицкого замка на протяжении почти 300 лет, снова увидели свет.

"Во время стрельбы из мушкетов того времени образовывалось немало дыма. Чтобы защитить стрелков и не допустить отравления, потребовалась оперативная вентиляция. Вот – вентиляционный канал", – объяснил Юрий Лукомский, старший научный сотрудник Института украиноведения НАН Украины.

Археологи впервые заглянули в это таинственное помещение еще в прошлом году – через одно из узких окошек с помощью специальной камеры. Однако попасть внутрь смогли только сейчас, поскольку проход был заблокирован обломками многотонной стены замка.

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"Примерно 300 лет назад во время нападения турок здесь произошел мощный взрыв. Обрушились стены. Современная техника не смогла справиться с расчисткой – оставалось только вручную убирать более 150 кубометров почвы, потому что использование тяжелой техники в археологических работах запрещено", – рассказывает Владимир Олейник, генеральный директор Национального заповедника "Древний Галич".

Замок, который сначала был деревянным, а впоследствии каменным, на протяжении веков выполнял оборонительную функцию, выдерживая многочисленные вражеские нападения. Его точные планы до настоящего времени не дошли, поэтому месторасположение въездной башни оставалось загадкой. Случайно ее нашли три года назад при установке врат для охраны территории во время комендантского часа. По словам исследователей, эта башня могла достигать высоты современного семиэтажного дома.

Археологи предполагают, что в раскопанном помещении могли размещаться каземат или склад оружия. Также существуют версии, которые могли функционировать суд, тюрьма или даже хранилище для ценностей – своеобразный средневековый банк. В ходе исследований были обнаружены находки, подтверждающие эти гипотезы.

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По словам исследователей, часть конструкций Галицкого замка возведена из алебастровых блоков, когда-то принадлежавших Успенскому собору в Крылосе – древней столице Галицко-Волынского государства.

Однако еще больший интерес вызывает отверстие в стене, что, вероятно, ведет к одному из подземных ходов, окутанных многочисленными легендами. Археологи предполагают, что это может быть вход в тоннель, длина которого достигала сотен метров.

Этими тайными проходами защитники замка и жители в случае осады убегали от врагов. Однако исследователи вспоминают и романтическую историю бегства – дочери галицкого старосты, которой отец не разрешил жениться на любимом.

"Дочка старосты сговорилась со служанкой Софией Рудницкой. Они подкупили охранников замка и ночью, через один из тайных выходов, добрались до Днестра. Там их ждали лодки, которыми они сплавились в сторону Винницкой области, где и провели счастливую жизнь", – рассказал Игорь Креховецкий, научный сотрудник Национального заповедника "Древний Галич".

Сейчас археологи ждут официального разрешения, чтобы продлить раскопки. Они подчеркивают, что подобные объекты – редкость в Украине, ведь мало какая постройка XVI века сохранилась в таком хорошем состоянии.

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