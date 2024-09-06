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Здоровье

Самые распространенные ультраобработанные продукты, которые лучше избегать

Светлана ФусСветлана Фус

Самые распространенные ультраобработанные продукты, которые лучше избегать
Самые распространенные ультраобработанные продукты, которые лучше избегать

Самые распространенные ультраобработанные продукты:

  • хлеб массового производства
  • сухие сладкие завтраки
  • супы быстрого приготовления, различные порошковые пюре и т.п.
  • фруктовые йогурты
  • переработанные мясные продукты (ветчина, колбасы)
  • снеки (чипсы и печенье)
  • мороженое
  • сладкие безалкогольные напитки

Друзья, важно уметь читать этикетки и выбирать правильные продукты. Хлеб можно и нужно есть. Но одно дело – цельнозерновой хлеб с хорошим, коротким, понятным составом, другое дело – тостовый, который не то, чтобы не несет никакой пользы, а в перспективе долговременного потребления может быть даже вредным. Это касается всех продуктов. Будьте здоровы!

Источник:instagram.com

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