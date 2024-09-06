Самые распространенные ультраобработанные продукты, которые лучше избегать

Самые распространенные ультраобработанные продукты:

хлеб массового производства

сухие сладкие завтраки

супы быстрого приготовления, различные порошковые пюре и т.п.

фруктовые йогурты

переработанные мясные продукты (ветчина, колбасы)

снеки (чипсы и печенье)

мороженое

сладкие безалкогольные напитки

Друзья, важно уметь читать этикетки и выбирать правильные продукты. Хлеб можно и нужно есть. Но одно дело – цельнозерновой хлеб с хорошим, коротким, понятным составом, другое дело – тостовый, который не то, чтобы не несет никакой пользы, а в перспективе долговременного потребления может быть даже вредным. Это касается всех продуктов. Будьте здоровы!