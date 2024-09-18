Любимый пирог Маргарет Тэтчер

Баноaфи пай – произносишь на выдохе и что-то интригующе зависает в воздухе. Что-то, что однажды вышло у двух англичан из бананов и карамели, на хрустящей песочной основе, под облаком невесомых сливок с ароматом кофе. Баноффи стал излюбленным десертом миллионов, в том числе и Маргарет Тэтчер, которая сама готовила этот пирог. Но давайте обо всем по порядку.

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Баноффі пай: історія пирога

Все трапилося на початку 1970-х (чи то 1971-го, чи то 1972-го) у Західному Ессексі, Англія. Власник ресторану "Голодний чернець" Найджел МакКензі (Nigel Mackenzie) та його шеф-кухар Ян Даудінг (Ian Dowding) вигадали пиріг. До його складу входили банани, іриска, вершки та пісочне тісто.

Надихнула кухарів американська страва схожого складу – Blum's Coffee Toffee Pie – кавовий пиріг з карамеллю (ірисом). Трохи поекспериментувавши - кухарі начинкою пробували яблука і мандарини - Ян і Найджел зупинилися на бананах та ірисі. Banana + toffee – банани та іриска – так у результаті злиття двох слів вийшов пиріг під назвою "Баноффі" (англ. Banoffee). Зараз слово "Баноффі" в англійській мові вживається для опису будь-якого продукту, що нагадує за смаком чи запахом банан та карамель.

Баноффі став настільки популярним серед відвідувачів, що його "просто не могли прибрати з меню". І не лише в "Голодному ченці" - геніальний повітряний десерт став настільки популярним, що дуже швидко з'явився в меню ресторанів Америки та Австралії, а також у супермаркетах - під назвою "Американський пиріг" (American pie). Пиріг так сподобався прем'єр-міністру Великобританії Маргарет Тетчер, що вона готувала його сама!

У той же час Надії Найджела МакКензі заробити на баноффі, на жаль, не виправдалися… Власник "голодного ченця", намагаючись відстояти авторство, навіть призначив нагороду в 10 тис. будь-кому, хто зможе знайти оригінальну публікацію цього рецепту від "Голодного ченця" та довести походження рецепту. І навіть повісив на вивіску свого закладу дощечку з написом: "Баноффі пай з'явився тут". Але – на жаль. Другий "батько" баноффі, шеф-кухар Ян вчинив простіше: опублікував у мережі справжній рецепт пирога і дав рекомендації, як потрібно готувати пиріг.

Баноффі: рецепт пирога

Рецепт баноффі зараз часто можна побачити на консервних банках зі згущеним молоком фірми Nestlé. Пісочна основа, зверху карамель (ірис), потім - банани і збиті вершки - ось з таких нехитрих інгредієнтів складається пиріг.

Здавалося б, набагато простіше. Але і це рецепт пирога часто спрощують: щоб не готувати пісочну основу - беруть пісочне печиво, замість карамелі – варене згущене молоко, а замість натуральних вершків прикрашають рослинними вершками з балончика.

До речі, варена згущене молоко стала до певної міри родзинкою баноффі - її для пирога, виявляється, потрібно готувати заздалегідь. Спочатку зварити згущене молоко - протягом 2,5-3 годин, а після цього баночки з вареним згущеним молоком повинні відлежатися 2-3 місяці! За цей час в ірисі утворюються кристалики цукру, які потім приємно похрумтять на зубах. Ось такий секрет.

Я все ж таки раджу самим приготувати пісочну основу, карамель і брати для пирога вершки тваринного походження – так, як і радив шеф-кухар Ян Даунінг. А вершки посипати зверху меленою кавою – для аромату, або полити карамеллю. Впевнена, ваш баноффі буде таким же популярним, яким він став у Найджела та Яна...