Как вкусно приготовить яйца: топовые советы

Когда дело доходит до варки яиц, ключевым моментом является соблюдение правильной техники. UAportal подготовил советы по правильному приготовлению данного продукта.

Начните с холодной воды

Метод состоит в том, что яйца кладут в кастрюлю и заливают достаточное количество холодной воды, чтобы покрыть их. Затем доводят до кипения и ставят вариться на время. Очень важно, чтобы яйца были комнатной температуры, прежде чем положить их в воду, чтобы предотвратить их повреждение во время закипания.

Выбор времени

Время играет решающую роль в правильном варке продукта. Переваривание может привести к резиновой текстуре, а недоваривание – к разжижению желтков. Рекомендуется соблюдать определенное время варки в зависимости от желаемой консистенции желтка, например, шесть минут для всмятку и десять минут для вкрутую сваренных яиц.

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После приготовления

После того, как яйца сварятся, очень важно остановить процесс приготовления, чтобы предотвратить переваривание. Этого можно добиться, немедленно переложив яйца в ледяную ванну или обдав их холодной водой.

Техника чистки

Если скорлупа не подвергается чистке, осторожно постучите вареным яйцом со всех сторон, чтобы обеспечить равномерное снятие.

Напомним, ранее мы рассказывали об еще одном способе, который поможет быстро сварить горох, но уже без замачивания.

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