Играйте, детки, в гаджеты! Вы достигнете большего, чем все предыдущие поколения вместе взятые

Наконец-то!

Вот и происходит решительный перелом.

Теперь вместо акцента на ошибки учащиеся начнут фокусировать внимание на своем мышлении и креативе.

А ошибки пусть утомит компьютер. И вообще, с ИИ жизнь стала веселее и умнее.

Далее текст на языке оригинала

Нема чого шкодувати про той час, коли головним було лише вміння згортати-розгортати квадратні рівняння. Так, довгий час це було ознакою освіченості. Але вже скоро ці цифри та рівняння розглядатимуть як треш, який забиває голову не найважливішим у житті i в науцi.

Дехто може сказати, що виведення формул – це дуже важливо. Тому що за допомогою виведення формул математика приводить розум у порядок і сприяє логічному мисленню.

Так, та не так! (кажу я як професійний математик).

Воно було б так, якби хтось із математиків взяв на себе працю УЗАГАЛЬНИТИ всі способи виведення різних формул і структурував їх.

Щоб учень міг отримати модель того – як треба думати, щоби вивести якусь формулу. І тоді за цією моделлю він би сам виводив ці формули.

А зараз виводь-не-виводь, у учня залишається стійке переконання, що всі ці формули виведені дуже розумними людьми… але випадковим способом. Хто як міг.

Тоді яка ж це наука, якщо вона не має чіткого алгоритму своєї логіки?

Тільки один Шерлок Холмс здогадався зробити таке узагальнення, впровадивши в нашу свідомість методи індукції та дедукції. Втім, це зробив письменник Конан Дойл.

Тож калькулятор, комп'ютер та ШІ – це каталізатори збагачення особистості, а не її деградації. Це пере-доручення функцій, що стали неактуальними, від людини - машині.

Саме з ШІ дитина отримує алгоритм того, як потрібно мислити і які ставити питання йому і собі, щоб вловити логіку математичних формул. Тільки тоді стає видно красу математики.

Більш того, на зміну текстової інформації приходить візуалізація.

Завдяки їй розум дитини переробляє за день 10 Гб інформації, а 20 років тому цей показник був 10 Мб. У тисячу разів менше.

Звичайно, в ці 10 Гб потрапляє багато зайвого, і ккд потрібної інформації лише 10%.

Але тут розрахунок простий. Краще мати 10% від 10 Гб, ніж 50% від 10 Мб.

На щастя, Штучний інтелект уже розуміє, як відрізнити зерна від полови, та корисну інформацію від інформаційного шуму. І ця його потужна компетенція вдосконалюється щодня.

Ви ще пам'ятаєте айфон Apple-1? А зараз уже Apple-15. Є різниця?

Ще два роки тому був ChatGPT-1. А у жовтні буде ChatGPT-5. А за рік – "10".

У ChatGPT-1 у базі було 10 мільйонів слів, а у №10 буде 10 трильйонів слів, фраз та їх поєднань. Та ще й із прискореною швидкодією.

Навіщо я все це пишу? Просто згадав "формулу золотого перетину".

Його формула така: Відношення всієї довжини до більшого відрізка, таке саме, як відношення більшого відрізка – до меншого відрізка.

Стосовно системи освіти ця формула виглядає так само:

Ставлення Майбутньої ідеальної системи освіти до нинішньої системи таке саме, як ставлення нинішньої освіти до "наскальної".

Тому грайте, дітки, в гаджети, грайте! Ви досягнете більшого, ніж усі попередні покоління разом узяті.