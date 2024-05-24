Чем тарт отличается от пирога, пирог от пая и что такое киш? ⁣

Давайте с вами разберёмся чем тарт отличается от пирога, пирог от пая и что такое киши?

⁣⁣- Тарты пришли к нам из Франции. Это открытый пирог, основа которого изготавливается из песочного теста, чаще с ягодной, фруктовой или начинкой из курда.

⁣- Тарт - это сладкая выпечка. Чаще основа выпекается отдельно от начинки, так как важно, чтобы она оставалась хрустящей и не пропитывалась начинкой.⁣

- Классическая форма выпекания для тарта - это металлическое кольцо (гладкое или перфорированное), диаметром 24 см, высотой - 2,5-3 см. Тесто раскатывается очень тонко - до 3 мм.

⁣- Ранее тарты выпекали с мясом, с рыбой, овощами, сейчас они называются киши (тесто отличается тем, что оно не сладкое, более пресное).⁣⁣

Теперь разберёмся что такое Пай и в чем его отличие от тарта и пирога (в привычном понимании)?

⁣⁣В нашей стране мы чаще мы многую выпечку называем "пирог", не понимая разницы. Хотя во многих случаях, это это пай. А пироги по определению относят к древнеславянскому слову, это изделие из теста с начинкой. Чаще выпекают из дрожжевого теста - тесто мягкое и сдобное. Бывают сладкие, не сладкие, с начинкой и без. ⁣⁣

А вот "Пай" - это пирог с начинкой, который пришёл к нам из Англии, но сейчас считается традиционным американским десертом (туда его привезли иммигранты). Его основой действительно является песочное тесто, подобное тесту для тарта, но имеет другую рецептуру, технологию. Бывает как открытым, так и закрытым, как со сладкой, так и с солёной начинкой.⁣Выпекается вместе с начинкой. Форма для пая может использоваться идентичная тартам, но чаще она более глубокая, с большим количеством начинки. Бывает как металлическая, так и керамическая.⁣⁣