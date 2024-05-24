Чим тарт відрізняється від пирога, пиріг від паю та що таке киш? ⁣

Давайте з вами розберемося, чим тарт відрізняється від пирога, пиріг від паю і що таке киші?

⁣⁣-Тарти прийшли до нас із Франції. Це відкритий пиріг, основа якого виготовляється з пісочного тіста, частіше з ягідною, фруктовою чи курчиною начинкою.

⁣- Тарт - це солодка випічка. Частіше основа випікається окремо від начинки, так як важливо, щоб вона залишалася хрусткою і не просочувалася начинкою.

- Класична форма випікання для тарта – це металеве кільце (гладке або перфороване), діаметром 24 см, висотою – 2,5-3 см. Тісто розкочується дуже тонко – до 3 мм.

⁣- Раніше тарти випікали з м'ясом, з рибою, овочами, зараз вони називаються киші (тісто відрізняється тим, що воно не солодке, прісніше). ⁣⁣

Тепер розберемося що таке Пай і в чому його відмінність від тарта та пирога (у звичному розумінні)?

⁣⁣У нашій країні ми частіше ми багато випічки називаємо "пиріг", не розуміючи різниці. Хоча в багатьох випадках це пай. А пироги за визначенням відносять до давньослов'янського слова, цей виріб із тіста з начинкою. Найчастіше випікають із дріжджового тіста - тісто м'яке та здобне. Бувають солодкі, не солодкі, з начинкою та без. ⁣⁣

А ось "Пай" - це пиріг із начинкою, який прийшов до нас із Англії, але зараз вважається традиційним американським десертом (туди його привезли іммігранти). Його основою дійсно є пісочне тісто, подібне до тесту для тарта, але має іншу рецептуру, технологію. Буває як відкритим, так і закритим, як із солодкою, так і з солоною начинкою. Випікається разом із начинкою. Форма для паю може використовуватися ідентична тартам, але частіше вона глибша, з великою кількістю начинки. Буває як металева, так і керамічна.