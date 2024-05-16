Часто болеют: какие растения не стоит сажать у себя в саду
Весной начинается активный сезон ухода за садом. Цветы распускаются, появляются новые зеленые побеги, и многие стремятся добавить в свой зеленый угол что-то новое.
Однако, прежде чем покупать саженцы, важно знать, какие растения не рекомендуется сажать в саду. Некоторые из них могут быть подвержены болезням, вредить другим растениям или просто не подходят для вашего климата. Об этом пишут vikna.tv.
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Вот 4 растения, которых лучше избегать в своем саду:
1. Конский каштан:
- В южных регионах это дерево может хорошо расти и цвести.
- Однако в прохладном и влажном климате оно часто болеет грибковыми заболеваниями.
- Лечение конского каштана сложное: дерево требует регулярной очистки, уборки пораженных листьев и веток, а также обработки почвы.
2. Штамбовая козья ива:
- Это дерево может быть декоративным, но оно также подвержено грибковой болезни – ржавчине.
- Ржавчина не только портит внешний вид ивы, но и может распространяться на другие растения, например розы.
3. Флокса:
- Эти популярные цветы нуждаются в тщательном уходе.
- После посадки флоксы часто поражаются мучнистой росой, для борьбы с которой необходима обработка золой.
- Для обильного цветения и профилактики болезней флоксам требуется регулярная забота.
4. Можжевельник:
- Можжевельник, как и штамбовая ива, может поражаться ржавчиной.
- Это заболевание опасно не только для самого можжевельника, но и для других плодовых деревьев (груши, яблони) и рябины.
- Споры ржавчины легко переносятся ветром, поэтому даже можжевельник, посаженный вдали от других растений, может представлять угрозу.
Помните, что правильно подобранные растения – это залог красивого и здорового сада.
Перед тем, как сажать что-нибудь новое, тщательно изучите особенности растения и убедитесь, что оно подходит для вашего климата и почвы.
Обратите внимание:
- Эта статья носит рекомендательный характер.
- Есть сорта и гибриды некоторых из этих растений, которые могут быть более устойчивыми к болезням.
- Перед посадкой любого растения важно проконсультироваться с опытным садоводом или специалистом по озеленению.
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