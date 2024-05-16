Часто хворіють: які рослини не варто садити у себе в саду
Навесні розпочинається активний сезон догляду за садом. Квіти розпускаються, з'являються нові зелені пагони, і багато хто прагне додати до свого зеленого куточка щось нове.
Однак, перед тим, як купувати саджанці, важливо знати, які рослини не рекомендується садити у саду. Деякі з них можуть бути схильні до хвороб, шкодити іншим рослинам або просто не підходять для вашого клімату. Про це пишуть vikna.tv.
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Ось 4 рослини, яких краще уникати у своєму саду:
1. Кінський каштан:
- У південних регіонах це дерево може гарно рости і цвісти.
- Проте, у прохолодному та вологому кліматі воно часто хворіє на грибкові захворювання.
- Лікування кінського каштану складне: дерево потребує регулярного очищення, збирання ураженого листя та гілок, а також обробки ґрунту.
2. Штамбова козяча верба:
- Це дерево може бути декоративним, але воно також схильне до грибкової хвороби - іржі.
- Іржа не лише псує зовнішній вигляд верби, але й може поширюватися на інші рослини, наприклад, троянди.
3. Флокса:
- Ці популярні квіти потребують ретельного догляду.
- Після посадки флокси часто уражаються борошнистою росою, для боротьби з якою необхідна обробка золою.
- Для рясного цвітіння та профілактики хвороб флоксам потрібна регулярна турбота.
4. Ялівець:
- Ялівець, як і штамбова верба, може уражатися іржею.
- Це захворювання небезпечне не лише для самого ялівцю, але й для інших плодових дерев (груші, яблуні) та горобини.
- Спори іржі легко переносяться вітром, тому навіть ялівець, посаджений далеко від інших рослин, може становити загрозу.
Пам'ятайте, що правильно підібрані рослини – це запорука красивого та здорового саду.
Перед тим, як садити щось нове, ретельно вивчіть особливості рослини та переконайтеся, що вона підходить для вашого клімату та ґрунту.
Зверніть увагу:
- Ця стаття носить рекомендаційний характер.
- Існують сорти та гібриди деяких з цих рослин, які можуть бути більш стійкими до хвороб.
- Перед посадкою будь-якої рослини важливо проконсультуватися з досвідченим садівником або фахівцем з озеленення.
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