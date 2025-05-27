140 тысяч лет под водой: у побережья Индонезии ученые обнаружили город, который может переписать историю человечества

Ученые сделали уникальное открытие у индонезийского побережья – на морском дне между островами Ява и Мадура был обнаружен череп Homo erectus, древнейшего предка современного человека, жившего более 140 тысяч лет назад. Вместе с этими останками исследователи обнаружили более 6 тысяч окаменевших остатков животных, среди которых – комодские вараны, олени, слоны и буйволы.

Некоторые кости имели следы обработки, что может указывать на использование первобытными орудиями труда и навыками охоты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Это открытие стало первым задокументированным случаем подводного захоронения гоминидов в регионе Сундаланд – территории, которая в древности объединяла большую часть Юго-Восточной Азии в единый континент, но впоследствии была затоплена. Ученые считают, что найденные останки могут стать ключом к пониманию жизни древних людей в условиях изменения климата и колебаний уровня Мирового океана.

Читайте также: В Помпеях обнаружили могилу жрицы Цереры: чем интересна (фото)

Череп, обнаруженный в морских отложениях, исследователи проанализировали с помощью метода оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ). Датирование показало, что возраст окаменелостей колеблется от 162 000 до 119 000 лет. Произведенное сравнение с другими черепными останками, найденными на острове Ява, подтвердило принадлежность к виду Homo erectus.

Эта уникальная находка была сделана еще в 2011 году во время работ по углублению морского дна, однако полное исследование завершили только недавно. Все данные свидетельствуют о том, что сейчас затопленный участок был когда-то густонаселенным и богатым биоразнообразием.

Кроме черепа Homo erectus и останков древних стегодонов – вымерших родственников слонов – археологи также обнаружили множество костей и зубов доисторических оленей. Такие находки свидетельствуют о разнообразной и многочисленной популяционной среде этих животных, что указывает на существование открытых лесистых участков или лугов – экосистем, пригодных для обитания как травоядных, так и их хищников.

Читайте также: Что скрывает самое большое подземное озеро Северной Америки: ученые совершили увлекательное открытие

Кроме того, остатки животных, похожих на антилоп, еще больше поддерживают идею о том, что находящийся под водой регион в далеком прошлом напоминал саванну – идеальную среду для первобытных людей, занимавшихся охотой и собирательством.

Эта находка стала первым непосредственным подтверждением того, что Homo erectus жили на территории Сундаланда – ныне затопленной части Юго-Восточной Азии. Это открытие ставит под вопрос предварительные представления о географии распространения древнего человека и заставляет ученых пересмотреть существующие теории.

Команда исследователей под руководством Гарольда Бергейса впервые продемонстрировала, как синтез данных по геологии, археологии и палеоэкологии способен пролить свет на все еще неизвестные этапы человеческой эволюции. Около 14 000 – 7 000 лет назад, в период интенсивного таяния ледников, уровень океана поднялся более чем на 120 метров, что привело к затоплению крупных участков Сундаланда. Человеческие сообщества были вынуждены покидать свои дома и переселяться на высшие участки.

Находки из Мадурского пролива – это лишь небольшой элемент в масштабном историческом пазле, охватывающий не одно тысячелетие и простирающийся на разные части света. Благодаря развитию подводной археологии, ученые надеются в дальнейшем обнаружить не только останки, но и остатки поселений, орудий труда и, возможно, следы первых форм социальной организации.

Ранее мы рассказывали, что подводная дорога у побережья Коста-Рики привела дайверов к невероятному открытию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!