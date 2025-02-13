Моторошні секрети британської Темзи: чому в одну з найвідоміших річок скидали трупи

Останні два століття з дна річки Темзи в Англії підняли сотні людських кісток, і нове дослідження свідчить, що більшість із них походять з бронзового та залізного віків.У статті, опублікованій у журналі Antiquity, науковці представили аналіз радіовуглецевого датування 30 скелетів, знайдених у Темзі, щоб визначити період і можливі причини їхнього потрапляння в річку.

Як зазначає Live Science, причина, чому тіла опинилися у воді, досі залишається загадкою. "Багато людей, зокрема мешканці Лондона, були шоковані, дізнавшись, що з Темзи вилучили сотні людських кісток", — зазначила провідна авторка дослідження Нікола Артур, кураторка Музею природної історії в Лондоні.

Вона підкреслила, що хоч людські останки неодноразово знаходили у водоймах північно-західної Європи, масштабні скупчення кісток у Темзі є унікальним явищем.

Вивчення цих скелетів триває з XIX століття. Спочатку вважалося, що вони належать воїнам, загиблим у битві між кельтами та римлянами. Пізніше дослідники припустили, що частина тіл потрапила в річку через ерозію берегових поховань або внаслідок утоплення.

"Ключове питання — як ці кістки опинилися в Темзі", — наголосила Артур.

Першим етапом дослідження стало визначення точних датувань знахідок. Об'єднавши нові результати з попередніми даними, вчені встановили, що останки датуються періодом від 4000 р. до н. е. до 1800 р. н. е., тобто охоплюють майже 6000 років. Проте більшість із них відносяться саме до бронзового (2300–800 рр. до н. е.) та залізного віків (800 р. до н. е. – 43 р. н. е.), а основні знахідки зроблені у верхній течії річки.

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"Тепер ми можемо впевнено стверджувати, що ці кістки не просто накопичувалися у воді з часом — у бронзовому та залізному віках відбувалося щось справді значуще", — зазначила Артур.

Хоча точні причини потрапляння тіл у річку невідомі, науковці припускають, що це могло бути пов’язано з ритуальними практиками. У той період по всій північно-західній Європі люди свідомо розміщували останки в водоймах, надаючи їм сакрального значення.

Біоархеолог Кріс Кнюсель із Університету Бордо у Франції зазначив, що дослідження дозволило висунути нові гіпотези, проте питання про ритуальне походження цих решток ще потребує детального вивчення.

Також існує ймовірність, що кістки в річці є наслідком збройних сутичок, оскільки Темза мала стратегічне значення для багатьох народів.

"Насильство — доволі поширене явище для доісторичних людських решток, знайдених у водних локаціях. Ми виявили ознаки травм на деяких кістках із Темзи", — додала Артур.

У майбутньому дослідники планують детальніше вивчити ці травми, щоб визначити їхнє походження та підтвердити або спростувати теорію про бойові дії.

"Наступним кроком нашого проєкту стане з’ясування того, як саме людські останки з Темзи вписуються в ці давні традиції", — підсумувала Артур.

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