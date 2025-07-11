Жили 209 мільйонів років тому: американські вчені відкрили новий вид птерозаврів (фото)

У штаті Аризона, США, дослідники зі Смітсонівського інституту зробили унікальне відкриття — вони знайшли скам’янілості найдавнішого птерозавра, відомого на території Північної Америки.

Під час експедиції в Національному парку "Петріфайд-Форест" вчені шукали рештки давніх предків ссавців, але натомість виявили глибокий шар з численними скам’янілостями, які належать до тріасового періоду. Цей кістковий пласт містив залишки цілої доісторичної екосистеми віком понад 200 мільйонів років. Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

Серед понад 1200 знайдених зразків фахівці виявили новий вид птерозавра, який існував приблизно 209 мільйонів років тому. Його назвали Eotephradactylus mcintireae — і він став найстарішим представником свого виду, знайденим у цьому регіоні.

Читайте також: Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото)

Палеонтологи зазначили, що зуби цієї істоти збереглися у винятково доброму стані, що дозволило отримати важливі дані про спосіб життя перших птерозаврів.

За оцінками дослідників, Eotephradactylus mcintireae був невеликого розміру — ймовірно, міг вміститися на плечі людини. Вчені також припускають, що основною його здобиччю була риба. На це вказують численні скам’янілості риб із панцирними лусками, які були знайдені поруч із останками птерозавра.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!