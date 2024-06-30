Спека в Україні встановить рекорд по всій Європі: синоптики про погоду на початок липня

Синоптиця Наталка Діденко прогнозує, що початок липня в Україні буде дуже спекотним. Зокрема, 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

За прогнозом Діденко, у Києві в понеділок, 1 липня, очікується температура +32°C +34°C, сухо, без опадів. Така спека протримається ще кілька днів.

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Погодна карта на 1 липня. Джерело: t.me/PohodaNatalka Погодна карта на 1 липня. Джерело: t.me/PohodaNatalka

Однак 1-2 липня на заході, а 3-4 липня і на півночі країни спека трохи послабшає. Натомість східна частина та південь України й надалі перебуватимуть під впливом дуже високих температур. Лише 4-5 липня спека трохи відступить на Одещині.

Загалом протягом першої декади липня очікується:

Спекотна погода на більшій частині території країни, без опадів.

Трохи прохолодніше буде на заході та півночі України з 1-2 липня, а також на сході та півдні - з 4-5 липня.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, середня місячна температура повітря буде коливатися в межах 20-26°C, а в Карпатах – 16-18°C, що на 1,5-2°C вище середніх багаторічних показників.

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