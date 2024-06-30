Жара в Украине установит рекорд по всей Европе: синоптики о погоде на начало июля

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что начало июля в Украине будет очень жарким. В частности, 1 июля Украина станет одной из самых жарких стран Европы.

По прогнозу Диденко, в Киеве в понедельник, 1 июля, ожидается температура +32 ° C +34 ° C, сухо, без осадков. Такая жара продержится еще несколько дней.

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Погода на 1 июля. Источник: t.me/PohodaNatalka

Однако 1-2 июля на западе, а 3-4 июля и на севере страны жара немного ослабеет. В то же время восточная часть и юг Украины и дальше будут находиться под влиянием очень высоких температур. Только 4-5 июля жара немного отступит в Одесской области.

В течение первой декады июля ожидается:

Жаркая погода на большей части территории страны, без осадков.

Несколько прохладнее будет на западе и севере Украины с 1-2 июля, а также на востоке и юге - с 4-5 июля.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха будет колебаться в пределах 20-26°C, а в Карпатах – 16-18°C, что на 1,5-2°C выше средних многолетних показателей.

Предлагаем узнать, какие вещи ни за что нельзя оставлять в машине во время жары.

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